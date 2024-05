Generali, utile netto normalizzato di 1,1 miliardi

Nel primo trimestre Generali ha registrato un utile netto normalizzato di 1,1 miliardi (-9%). Il risultato sarebbe in aumento dell'8% escludendo l'utile non ricorrente realizzato nello stesso periodo dell'anno scorso dalla vendita di un immobile a Londra. L'utile operativo è salito a 1,9 miliardi (+5,5%).

I premi lordi sono in aumento a 26,4 miliardi (+21,4%), grazie ad entrambi i segmenti vita e danni e al consolidamento a febbraio di Liberty Seguros. Torna in particolare positiva la raccolta netta vita a 2,3 miliardi interamente guidata dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked, in linea con la strategia di gruppo.

Il risultato netto normalizzato nel primo trimestre 2023 includeva l'utile non ricorrente di 193 milioni al netto delle imposte relativo alla cessione di un complesso immobiliare londinese. Il risultato netto aumenta di Generali a 1.256 milioni (da 1.199 milioni nel primo trimestre 2023), includendo un utile al netto delle tasse pari a 58 milioni derivante dalla cessione di Tua Assicurazioni.

Quanto al risultato operativo salito a 1.898 milioni (+5,5%), l'utile operativo Vita aumenta a 969 milioni (+4,9%) e il valore della nuova produzione (nbv) migliora a 688 milioni (+5%). Il risultato operativo del segmento Danni sale 867 milioni (+2,4%), anche grazie al contributo di Liberty Seguros, consolidata a partire da febbraio 2024. Il combined ratio si attesta a 91% (da 90,7%), riflettendo un minor beneficio dall'attualizzazione. Il combined ratio non attualizzato migliora a 93,7%. (da 94,2%).

Il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management registra una crescita significativa a 263 milioni (+16,7%), grazie alla forte performance di Banca Generali che ha fatto un utile operativo di 156 milioni (+41,7%), Il risultato operativo dell'Asset Management di Generali è invece calato a 107 milioni (-7%) per le spese operative in aumento per diverse tempistiche di contabilizzazione della remunerazione variabile del personale. Gli asset under management complessivi del gruppo Generali aumentano a 670,3 miliardi (da 655,8 miliardi). Il patrimonio netto di pertinenza del gruppo cresce a 30,1 miliardi (era 29 miliardi a fine 2023). Il Solvency ratio si attesta a 215% (da 220% al 31 dicembre scorso).

Il calo - spiega Generlai nella nota sui conti - riflette in particolare l'acquisizione di Liberty Seguros. Tale effetto, congiuntamente all'impatto dei cambi regolamentari negativi e dell'accantonamento del dividendo del periodo, è stato solo parzialmente compensato dalla solida generazione di capitale normalizzata e dalle varianze di mercato positive. I premi lordi del segmento Vita sono in forte crescita a 16,9 miliardi (+28,4%). Si registra un andamento positivo in tutte le linee di business, con una performance particolarmente forte nella linea risparmio (+52,5%) in Italia e Francia, che riflette le azioni commerciali implementate dal 2023, nonché in Cina. La linea puro rischio e malattia si conferma in solida crescita (+9,6%) nella maggior parte dei paesi.

Anche nella linea unit linked si osserva una crescita (+8,6%), in particolare nei principali mercati rappresentati da Francia, Italia e Germania. I premi lordi del segmento Danni sono in crescita a 9,5 miliardi (+10,9%), spinti dalla performance di entrambe le linee di business. La linea non auto cresce del 6,0%, con uno sviluppo diffuso in tutte le principali aree di operatività del Gruppo. La raccolta di Europ Assistance aumenta del 6,1%, in ulteriore aumento rispetto alla forte crescita a doppia cifra registrata nel corso del 2023. La linea auto cresce del 17,6%, in tutte le principali aree geografiche

Borean: 'Pienamente in linea per raggiungere gli obiettivi della nostra strategia'

"Nel primo trimestre del 2024 prosegue la crescita del risultato operativo di Generali, grazie al solido contributo di tutti i segmenti di business. Nel segmento vita il Gruppo ha raggiunto una raccolta netta positiva, grazie alle scelte strategiche focalizzate sulle linee puro rischio e malattia e unit-linked e grazie alle azioni commerciali implementate nel corso del 2023. Il segmento danni beneficia inoltre del consolidamento di Liberty Seguros, un'acquisizione che sta già contribuendo positivamente al profilo degli utili del gruppo. Grazie al modello diversificato assicurativo e di asset management e alla solida posizione di capitale, guidata dalla forte generazione normalizzata di capitale, siamo pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi della strategia 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'". Lo afferma il cfo di Generali, Cristiano Borean, a commento dei risultati.

Il gruppo Generali, in questo ultimo anno del piano, conferma l'impegno a perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l'innovazione in modo da raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell'utile per azione compreso tra il 6% e l'8% nel periodo 2021-2024, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della capogruppo superiori a 8,5 miliardi nel periodo 2022-2024 e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 miliardi 5,6 miliardi, con ratchet policy sul dividendo per azione. Con il pagamento del dividendo 2023 il 22 maggio, il gruppo raggiunge quest'ultimo target con dividendi complessivi pari a 5,5 miliardi nel periodo 2022-2024, sottolinea la nota di Generali.

'Generali non ha più cassa per altre acquisizioni'

Generali non ha più risorse a disposizione per altre acquisizioni quest'anno, l'ultimo del piano, una volta completato il riacquisto di azioni proprie da 500 milioni, dal momento che vuole mantenere un cuscinetto di liquidità da 1 miliardo. "Abbiamo annunciato il buyback che è stato approvato dall'assemblea e ora abbiamo sottoposto al regolatore la richiesta di approvazione. Una volta completato anche questo buyback e una volta utilizzato altro cash, che stiamo utilizzando per il buyback dei piani di incentivazione, riteniamo di essere in linea con il free cash disponibile, nel quale ci focalizziamo su un buffer di 1 miliardo di liquidità".

Si tratta di "un buffer di liquidità che non vogliamo toccare per motivi di rischio e di gestione della liquidità come storicamente abbiamo sempre mantenuto", ha spiegato il cfo di Generali Cristiano Borean nel presentare i conti alle agenzie di stampa. Non avete quindi risorse per altre acquisizioni? Gli è stato chiesto. "No, come da proiezione della cassa no. Mantenendo il miliardo di liquidity buffer esauriamo la parte di free cash flow. Non ci sono quantità significative da segnalare. per acquisizioni", ha risposto Borean.

