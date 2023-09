Ok Ue a 20,9 milioni aiuti all'Italia per alluvioni Marche

Via libera dei Paesi membri Ue a 20,9 milioni di euro di aiuti all'Italia per fare fronte alle conseguenze delle alluvioni che hanno colpito le Marche nel settembre 2022. Lo rende noto il Consiglio Ue in una nota.

L'assistenza finanziaria, che sarà erogata dal Fondo di solidarietà europeo, fa parte di un pacchetto più ampio di 454,8 milioni di euro di aiuti stanziati anche per la Romania (33,9 milioni), per i danni causati dalle catastrofi naturali nel 2022, e per la Turchia (400 milioni), in relazione ai terremoti del febbraio 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA