Tennis: addio Nick Bollettieri, l'allenatore dei più grandi

Lutto nel mondo del tennis: è morto all'età di 91 anni, Nick Bollettieri, che è stato allenatore di alcuni tra i più grandi campioni della racchetta, come Andre Agassi, Boris Becker, Pete Sampras, Monica Seles e le sorelle Serena e Venus Williams. La notizia della morte di Bollettieri - che in Florida aveva creato la famosa 'Nick Bollettieri Academy' - è stata commentata sui social dall'ex tennista e suo allievo Tommy Haas ("Grazie per il tempo condiviso, riposa in pace Nikii"). Già nelle scorse settimane si era diffusa sui social la notizia della morte del grande coach, che lui stesso aveva smentito.