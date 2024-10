Aspettando il Festival del Futuro

Eventi - In collaborazione con L'evento Athesis

ASPETTANDO IL FESTIVALE DEL FUTURO, VICENZA

Imprenditorialità e family business sono i temi del focus che si tiene oggi a Cavazzale (Vicenza), anticipazione del Festival del Futuro, promosso da Athesis, che tornerà a Veronafiere dal 27 al 30 novembre. Un appuntamento, come da tradizione, è preceduto dalle anteprime di Brescia, Vicenza, e per la prima volta quest'anno Mantova, ovvero le città dove l'editore Athesis è presente con i propri quotidiani e media. "Dal figlio al fondo. Ristrutturare per una nuova generazione", è il titolo dell'evento che si tiene alle 18 al Teatro Roi di Cavazzale