'Imprese Vincenti' di Intesa San Paolo fa tappa a Roma

Fa tappa a Roma la quinta edizione di 'Imprese Vincenti', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy.

L'appuntamento è il 17 settembre alle 17.30 al Maxxi, dove dieci 'imprese vincenti' di Lazio e Abruzzo racconteranno la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ANSA.it.

Le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del Pnrr e di transizione 5.0 sono tra i parametri di selezione delle 150 aziende - di cui 10 straniere - presentate durante il tour 2024 che, in collaborazione con Visa, entro ottobre toccherà 15 città italiane. Quattromila le pmi che quest'anno si sono autocandidate al programma.