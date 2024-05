Al via IMPOSSIBILE 2024, la biennale dei diritti dell'infanzia di Save the Children

Si svolge il 30 e 31 maggio a Roma IMPOSSIBILE 2024, la biennale dei diritti dell’infanzia di Save the Children, per riportare le bambine, i bambini e i giovani al centro delle politiche globali e nazionali.



Filo conduttore di questa edizione è «Ripartire dalla fiducia», un bene a rischio. Temi centrali della due giorni saranno l’impatto della povertà sulle aspirazioni dei giovani in Italia e il potenziale di quelli africani, motore da sostenere per un continente in crescita.

“Non c’è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo. È impossibile solo se ci rifiutiamo di farlo”, diceva Eglantyne Jebb, la fondatrice di Save the Children, un secolo fa, sostenendo che per farlo fossero necessarie tre cose: conoscenze, risorse e volontà. Sulla scia del suo insegnamento - che l’Organizzazione porta avanti da oltre 100 anni lottando per salvare le bambine e i bambini in pericolo e per garantire loro un futuro – Save the Children organizza “IMPOSSIBILE 2024 - Costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti. Ora”, la biennale sui diritti dell’infanzia, inaugurata nel 2022, che intende coinvolgere le migliori conoscenze, risorse ed energie del mondo della politica, dell’economia e dell’impresa, della cultura, del terzo settore e della società civile, per rendere possibile ciò che oggi sembra non esserlo: investire nel più importante capitale che abbiamo, l’infanzia e i giovani, affinché siano un volano per lo sviluppo delle società.

La mattinata del 30 maggio si tiene la sessione inaugurale, aperta con una relazione introduttiva del Presidente di Save the Children, Claudio Tesauro, e l’intervento del viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, e il contributo del giornalista Marco Damilano.

A seguire un approfondimento sul tema “Povertà minorile e aspirazioni: uno sguardo sull’Italia”, nel corso del quale saranno presentati e discussi i risultati di una ricerca inedita a livello nazionale che ha coinvolto direttamente un campione rappresentativo di adolescenti di 15-16 anni, rilevando per la prima volta in Italia l’impatto che la condizione di povertà materiale può avere sui percorsi educativi e di vita. La ricerca contiene anche un focus – curato dalla Caritas Italiana – sulla condizione di vita dei neogenitori di bambini da zero a tre anni in condizioni di povertà, che si rivolgono ai servizi dell’organizzazione sul territorio.

L’analisi di questi dati rappresenterà la base di partenza per rilanciare la necessità di un impegno congiunto da parte delle istituzioni, delle forze politiche, imprenditoriali e del terzo settore a sostegno della crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti in Italia. I risultati della ricerca, presentati da Christian Morabito, Senior Researcher di Save the Children, e da Walter Nanni, Sociologo dell’Ufficio Studi di Caritas Italiana, saranno discussi in un panel, con il contributo e la moderazione della Vicedirettrice della Stampa, Annalisa Cuzzocrea, a cui parteciperanno tra gli altri: Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale CEI; Tito Boeri Economista; Enrico Giovannini, Direttore Scientifico ASVIS; Elena Goitini, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Raffaela Milano, Direttrice Ricerche di Save the Children; Mery Pagliarini, Presidentessa Associazione Get UP; Roberto Ricci (Presidente INVALSI). La mattinata sarà inoltre arricchita dalle testimonianze di due ragazze e dal contributo di Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari.

La mattina del 31 maggio IMPOSSIBILE 2024 continuerà con la seconda sessione plenaria, presso l’Acquario Romano, dal titolo “Shifting perspectives, Unlocking Africa’s youth potential”. A circa 2 settimane dal Summit del G7 a presidenza italiana e alla luce del “Piano Mattei per l’Africa”, durante l’incontro si parlerà di cooperazione internazionale con l’Africa, esaminando le tendenze positive in atto, le esperienze, le voci e le buone pratiche che emergono dal continente africano stesso, troppo spesso tenute ai margini del dibattito pubblico. Il filo conduttore sarà il protagonismo dei giovani africani, il loro grande fermento innovativo e la necessità di sostenere lo sviluppo del loro potenziale e delle loro aspettative, anche attraverso il coinvolgimento di tutti i settori della società e la creazione di partenariati multistakeholder efficaci, al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile e duraturo.

Aprirà i lavori la Direttrice Generale di Save the Children, Daniela Fatarella, a cui seguirà l’intervento di Stefano Gatti, Direttore Generale DGCS del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il key note speech di Lethabo Sithole, Managing Partner di Amila Africa e Chairperson of the AfCFTA Youth Forum’s Advisory Board, dal Sudafrica.

Il successivo dibattito, suddiviso in due sessioni, con il contributo e la moderazione del Direttore dell’Ansa, Luigi Contu, approfondirà le strategie di intervento che abbiano come protagonisti le bambine, i bambini e i giovani, considerati non solo come beneficiari degli interventi, ma come attori principali del cambiamento. I due panel vedranno rispettivamente la partecipazione di Chernor Bah, Minister of Information and Civic Education della Sierra Leone, e di Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle e de l’Education Civique della Costa d’Avorio.

La prima sessione affronterà la tematica Unlocking Youth potential: youth empowerment and youth participation, in un dibattito a cui prenderanno parte Arsène Hema, Fondatore e CEO di InViis Lab in Burkina Faso; Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO; Nabaa, giovane imprenditrice da progetto SHIFT in Egitto; Raffaele Salinari, Portavoce del CINI.

Nel secondo panel, che verterà sul tema Building effective multistakeholder partnerships, interverranno: Mario Abreu, Head of Group CSR & Sustainability Ferrero; Antonella Baldino, International Cooperation and Development Finance, Cassa Depositi e Prestiti; Pacifique Kwizera Irumva, Direttore del Progetto Kumwe Hub di Save the Children in Rwanda; Nanko Madu, imprenditrice e Direttrice dei Programmi Afrilabs in Nigeria; Dianne Mukamuremyi, giovane imprenditrice del Rwanda.

I workshop di IMPOSSIBILE 2024

Nell’ambito della due giorni promossa dall’Organizzazione che da oltre cento anni lotta per salare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, il 30 maggio alle ore 14:30, presso la sede di Save the Children, in Piazza San Francesco di Paola 9, a Roma, si svolgeranno, in contemporanea, quattro workshop tematici, tavoli di confronto volti ad approfondire alcune tematiche insieme agli esperti dei diversi ambiti e a generare nuove alleanze, per affrontare insieme le sfide che verranno discusse.

Il primo workshop dal titolo “Promuovere la partecipazione giovanile: pratiche innovative in un confronto con ragazzi, istituzioni e terzo settore” intende incoraggiare il protagonismo dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, indagando su come esso possa trovare spazi concreti all’interno delle istituzioni, delle scuole e delle organizzazioni civiche. Al primo panel “Costruire la cultura della partecipazione sin da piccoli: un’azione di sistema tra terzo settore, istituzioni e scuola” parteciperanno: Paolo Lozzi, dirigente scolastico IC San Basilio Ennio Morricone, Roma; Michela Moscoloni, docente Scuola Primaria I.C. Marianna Dionigi, Nemi; Alessio Poli, associazione APPLY, Ascoli Piceno; Martina Tundo e Sofia El Goud di Youth Advisory Board UNICEF; Marta Coletti e Gabriele Primavera, Consulta dei ragazzi e delle ragazze presso l’AGIA; e con un contributo di Carla Garlatti, Autorità Garante Infanzia e Adolescenza.

Al secondo panel “Il valore della partecipazione e la sfida della valutazione: tra buoni propositi e strumenti concreti” parteciperanno: Daniele Frongia, Vice Capo di Gabinetto​ del Ministro per lo Sport e i Giovani; Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Terzo Settore; Maria Cristina Pisani, Presidente Consiglio Nazionale Giovani; Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma con Eleonora Urbanetto e Federico Salgado della Commissione Giovani. Filippo Longhi e Alessandro Goffredo, Young Advisory Board Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il secondo workshop dal titolo “I bambini e il mondo dell’informazione: spettatori o protagonisti?” è dedicato a capire come la condizione dell’infanzia in Italia e nel mondo possa essere la lente attraverso la quale leggere i fenomeni sociali, le trasformazioni politiche ed economiche e i grandi eventi storici ma, nello stesso tempo come i media possano costruire una relazione di fiducia con le nuove generazioni, contribuire alla loro capacità di analizzare la realtà e costruirsi una libera opinione. Parteciperanno: Enrico Bellavia, Direttore de L’Espresso; Francesca Capovani, Vice Caporedattrice Esteri del TG1; Luigi Contu, Direttore Ansa; Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera; Marco Girardo, Direttore di Avvenire; Francesca Paci, vice caporedattrice La Stampa; Asya Turchi, redattrice di Change the Future del Movimento Giovani per Save the Children; Francesco Zaffarano, Head of content di Will Media.

Il terzo workshop, dal titolo “Open innovation: modelli, collaborazioni e tecnologie per creare impatto sociale”, è un confronto su come creare impatto sociale attraverso modelli di Open Innovation, collaborazioni e tecnologie digitali. Parteciperanno: Carlo Batori, Capo Unità dell’Unità Finanza per lo Sviluppo, Ambiente e Digitale all'interno della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri; Carlotta Caprioli, Head of Senior Country Officer Staff & Open Innovation presso Crédit Agricole Italia; Massimiliano Costa, CEO Develhope; Nico Valenti Gatto, Direttore Operativo Bocconi4Innovation; Alessandra Luksch, Direttrice degli Osservatori Startup Thinking e Digital Trasformation Academy del Politecnico di Milano; Laura Orestano, CEO SocialFare – Centro per l’Innovazione Sociale; Ivan Ortenzi, Chief Innovation Evangelist BIP; Michele Padovani, Founder 40 Jemz Ventures; Diego Palano, VC Investor, Advisor, Professor e membro del board di Save the Children;

L’ultimo workshop dal titolo “Gli spazi e i tempi dell’inclusione: il percorso di crescita dei minori migranti in Italia” approfondirà i diversi aspetti del percorso di inclusione sociale e lavorativa dei minori migranti, dall’arrivo in Italia fino al passaggio all’età adulta, con esempi di pratiche positive. Al primo panel dedicato ad “Accoglienza, diritti, lavoro e autonomia abitativa” parteciperanno: Ettore Battelli, Professore Ordinario di Diritto Privato – Università di Roma Tre e Responsabile Scientifico della Clinica Legale Diritto dei Minori; Francesca Fivoli, HRDirector del Bvlgari Hotel Roma; Camilla Orlandi, Responsabile Dipartimento per l’Integrazione e l’accoglienza, gestione immigrazioneANCI; Veronica Rossi, Sustainability Senior Manager Gruppo Lavazza; Viviana Valastro, Project Manager Never Alone - Obiettivo Persone Compagnia di San Paolo. Al secondo panel dedicato agli “Aspetti sociali ed educativi, i talenti e le passioni”, parteciperanno: Cinzia Bragagnolo, Regione Veneto, progetto Navigare Anti Tratta; Marco Delogu, Presidente Palaexpo Roma; Barbara Funari, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Roma; Rahma Nur, Insegnante e scrittrice; Mariagrazia Santagati, Università Cattolica Sacro Cuore e Responsabile Settore Educazione ISMU. Nei due panel è prevista, inoltre, la testimonianza di due minori migranti: Mamadi Dioubatè e Zoha Saif.

I partner dell’evento

I media partner di “IMPOSSIBILE 2024”, che ha il patrocinio di Rai per la Sostenibilità ESG, sono l’agenzia ANSA, Il Corriere della Sera, Rai Radio 3, Rai News 24, Rainews.it, Vanity Fair, Will Media.

Un grazie speciale inoltre agli sponsor dell’evento, Poste Italiane e Terna, e ai partner che in occasione di IMPOSSIBILE 2024 hanno scelto di sostenere generosamente i progetti per l’infanzia di Save the Children: BonelliErede, Bulgari, Chiomenti, Confagricoltura, Ferrarelle, Ferrero Group, Great Lenghts, Lavazza Group, SLAMP, Tenute Lunelli.

L’appuntamento rientra nel calendario degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS.