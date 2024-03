A Roma Well@Work 2024, evento dedicato al benessere

Istituzioni, esperti di 'wellbeing', società e organizzazioni si daranno appuntamento il 26 marzo a Roma (allo Stadio Olimpico) per la settima edizione di “Well@Work 2024, A holistic vision of well- being”, un’occasione per affrontare e confrontarsi su tutte le sfaccettature del benessere.

L’appuntamento vuole indurre a riflettere sullo stare bene, "oggi più che mai messo a dura prova da una continua instabilità finanziaria, emotiva e valoriale", mentre affiora sempre più nella società "un fortissimo desiderio di serenità" e l'esigenza di un “consumo del tempo” più adeguato, "con un approccio che risponda a necessità di flessibilità e che semplifichi tutte le abitudini di vita, con un’attenzione particolare ai valori dello sport, riconosciuto come il terzo attore educativo dopo famiglia e scuola".

Per il managing director di HRC Community Marco Gallo, "Well@Work non è solo un appuntamento ma una promessa: quella di costruire insieme, nel pieno spirito della Community, un futuro in cui il benessere diventi un pilastro centrale della nostra esistenza”.