SDGs LEADERS AWARDs: oggi e domani premiati i manager più sostenibili

Un premio ai direttori ed alle aziende che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza attraverso iniziative volte a un futuro migliore e più sostenibile: è quello che verrà consegnato oggi e domani, a Roma, in piazza Montecitorio, nell'ambito di SDGs Leaders Awards, iniziativa promossa da CeoForLife, l'organismo fondato e presieduto da Giordano Fatali.

Numerosi i manager che prenderanno parte all'evento nella Capitale, aperto dalla presentazione di un report nel quale sono contenute le azioni concrete e le 'best practices' per il futuro della sostenibilità in azienda. Nella giornata di domani, tra l'altro, verrà intervistato l'onorevole Nazario Pagano di Fi, presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, per parlare della regolamentazione della rappresentanza degli interessi che da diversi anni è uno dei principali argomenti di discussione e riflessione nella comunità di professionisti delle relazioni istituzionali. L'iniziativa verrà trasmessa in diretta streaming sul sito dell'ANSA.