Fineco: nel semestre utili +20,5%, ricavi oltre 464 milioni

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Fineco archivia il primo semestre con utile netto in crescita a 222,5 milioni (+20,5% anno su anno). I ricavi totali ammontano a 464,3 milioni (+15,1% anno su anno). Il cost/income ratio è al 29,3%. Solida la posizione di capitale con un Cet1 al 19,14%.

I ricavi sono trainati dall'Investing (+22% anno su anno) grazie al crescente contributo di Fineco Asset Management, alla crescita dei volumi e ai maggiori margini netti sul gestito, e dal margine finanziario netto (+19,3% anno su anno).

Le masse gestite di Fineco Asset Management sono pari a 24,5 miliardi. "Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre dell'anno, che confermano l'efficacia di un modello di business diversificato e sostenibile, in grado di produrre stabilmente risultati solidi in tutte le fasi di mercato", sottolinea l'a.d e d.g Alessandro Foti Il cda ha inoltre approvato l'impegno a raggiungere lo stato di Net-Zero emissions entro il 2050 relativo alle emissioni sia operative sia finanziate. (ANSA).