Azimut: sale al 50,1% in piattaforma italiana Mamacrowd

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Azimut e Mamacrowd hanno concluso un'operazione che ha portato Azimut al raggiungimento della maggioranza del capitale di Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e pmi italiane. L'accordo ha previsto un aumento di capitale riservato ad Azimut, a seguito del quale questa ha incrementato al 50,1% la partecipazione detenuta dal 2013 in Mamacrowd, rafforzando così la propria presenza nel settore dell'equity crowdfunding italiano. A seguito dell'accordo, entrano nel Consiglio d'amministrazione di Mamacrowd tre rappresentanti del top management di Azimut.

L'operazione consolida le sinergie già esistenti con Azimut.

Nel 2021 infatti Mamacrowd ha selezionato 26 aziende che hanno così avuto accesso al fondo Az Eltif - Alicrowd, il primo prodotto Eltif di Venture Capital di Azimut Investments, che consente agli investitori privati di accedere alle più interessanti startup e pmi innovative, protagoniste dello sviluppo tecnologico industriale e digitale Made in Italy. Il nuovo accordo mira a potenziare la capacità congiunta di creare ulteriori fondi per supportare le migliori aziende italiane, ad iniziare dal prossimo lancio di AliCrowd 2, approvato a fine dicembre dalla Cssf (Commision de Surveillance du Secteur Financier), con un target di raccolta di 35 milioni di euro. Con Alicrowd 1 e 2 il gruppo Azimut consolida la propria posizione di leadership nel segmento Eltif Pir in Italia. (ANSA).