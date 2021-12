Azimut: rafforza la squadra con 25 inserimenti nel 2021

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Azimut Capital Management Sgr, società del gruppo Azimut che in Italia riunisce la rete di consulenti finanziari e wealth manager, si è rafforzata nella divisione Azimut Global Advisory che chiude il 2021 con 25 inserimenti.

"Dopo un anno complicato come lo scorso, nel 2021 abbiamo saputo riprendere con slancio le attività di reclutamento", afferma Alessandro Parentini, managing director di Azimut Global Advisory, convinto che "l'esclusivo modello di business di consulenza globale, unitamente all'offerta di prodotti sui private markets e alle piattaforme fintech dedicate all'economia reale lanciate recentemente dal gruppo Azimut, siano fortemente attrattivi per i consulenti finanziari." Per l'a.d. e dg di Azimut Holding, Paolo Martini, "tutti gli ingressi registrati nella nostra rete durante l'anno, che alla fine supereranno abbondantemente le 100 unità, dimostrano che continuiamo ad essere attrattivi".