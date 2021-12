Intesa: obiettivo triplicare le vendite digitali al 2023

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Intesa Sanpaolo punta a "triplicare le vendite digitali al 2023". Lo annuncia il Gruppo che ha ricevuto il premio Efma (European Financial Marketing Association) come 'miglior innovazione' per la categoria 'Digital Marketing & Sales' nell'ambito degli Efma-Accenture Banking Innovation Awards 2021. La Banca, che ha vinto il confronto con altri 70 Istituti internazionali, che hanno complessivamente candidato 800 progetti, a inizio novembre aveva già superato il traguardo del primo milione di conti correnti, carte, finanziamenti, sevizi per la salute e prodotti assicurativi acquistati tramite 'app' o 'Internet banking'.

"Un primo risultato - spiegano alla Ca' de Sass - centrato grazie all'attivazione di alcune leve, dalla semplificazione dei prodotti, alla digitalizzazione dei processi di vendita, alla comunicazione e assistenza al cliente in tutte le fasi dell'acquisto".

Il Gruppo ha inoltre lavorato sulla connessione tra i canali di vendita, per consentire anche ad un acquisto iniziato in filiale o in uno spazio fisico di potersi concludere online. Una modalità che ha consentito di realizzare ulteriori 2 milioni di vendite online. (ANSA).