Criptovalute: Anubi Digital,prima italiana per istituzionali

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Nasce Anubi Digital, una piattaforma italiana per custodire e 'fare lavorare' le principali criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Aave, le stablecoin Usdc e Usdt e numerose altre nel corso del 2022), nella DeFi istituzionale, la finanza decentralizzata.

Anubi Digital, spiega una nota, è entrata a fare parte di Aave Arc, protocollo di DeFi istituzionale (permissioned) nato dalla partnership tra Aave (primario protocollo DeFi) e Fireblocks (azienda leader per soluzioni di custodia). I primi due round di finanziamento da complessivi 3,5 milioni di euro sono stati finalizzati ancora prima della partenza operativa. I cofondatori sono Diego D'Aquilio, attivo nel mondo crypto dal 2015, Adriano Marconetto, oltre vent'anni di esperienza nel mondo tech, e Federico Nitidi, che ha costruito attività in Italia, Israele e Stati Uniti nell'ambito della DeFi. A supporto del team anche un advisory board con Stefano Bernardi, co-founder di Semantic.vc, tra i primi in Italia ad occuparsi di crypto, Davide Mereghetti, già top executive UniCredit e Fabio Vaccarono, attuale ceo di Pegaso Multiversity, dopo una lunga esperienza alla guida di Google Italia e come vicepresidente di Alphabet. (ANSA).