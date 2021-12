Investimenti: 64% italiani non conosce soluzioni 'green'

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Il 64,4% degli italiani non ha una buona conoscenza di cosa siano gli investimenti Esg (Environmental, social and governance) e quelli 'green', perché dichiarano di saperne poco o niente. Lo afferma il Rapporto sugli investimenti 'sostenibili' realizzato dal Censis in collaborazione con Assogestioni.

In un quadro che vede la liquidità nei portafogli delle famiglie continuare a crescere, salendo a quasi 1.600 miliardi (+5% rispetto allo scorso anno), per favorire l'acquisto dei prodotti Esg diventa più stringente l'attivazione a livello Ue di regole, marchi (ad esempio un 'bollino') che mettano gli investitori nelle condizioni di poter identificare in modo rapido e semplificato su questi investimenti, aggiunge il rapporto presentato con un webinar con Vittorio Ambrogi (Managing Director di Morgan Stanley Investment Management, in veste di presidente del Comitato Comunicazione di Assogestioni) e da Giorgio De Rita (Segretario generale del Censis).

Secondo il rapporto, l'84,6% degli italiani attende lo scatto in avanti su tassonomie e riferimenti semplici, distintivi, autorevoli. Ma poi a livello generale emerge qualche contraddizione: per esempio il 73,9% degli intervistati ritiene che, se per bloccare il riscaldamento globale e non inquinare, si dovrà ricorrere a soluzioni che faranno aumentare i prezzi di energia, prodotti e servizi, allora occorrerà cercare altre strade. (ANSA).