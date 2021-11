Banche: Mazzini (Eurizon), al lavoro sui risparmiatori pigri

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Nel sistema bancario italiano ci sono ancora "quote importanti di clienti che non investono" per un totale di 1.800 miliardi e la sfida è "accompagnarli nel percorso di trasformazione da risparmiatori a investitori". Lo ha detto Massimo Mazzini, responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon nel corso della tavola rotonda di chiusura del Wealth Management Forum 2021 promosso dall'Abi.

"Noi di Eurizon - ha aggiunto - riteniamo che il ruolo dell'asset manager sia quello di operare a supporto della banca per valorizzare il modello di servizio e consulenza. Puntiamo sul modello integrato che consente di analizzare insieme i bisogni e i comportamenti dei clienti ed essere più efficaci nella creazione del design di prodotto e nella comunicazione al cliente".

"Con riferimento alle tematiche Esg - ha proseguito - ritengo che la prima necessità sia educare e formare le reti e i clienti. E' evidente che ci sia un gap di conoscenza tra gli operatori del settore e il cliente finale che andrà colmato molto velocemente per essere sicuri di cogliere la grande opportunità degli investimenti sostenibili". (ANSA).