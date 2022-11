Immobiliare: Scenari, patrimonio dei fondi in crescita 10,5%

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Nel 2022 prosegue il buon andamento del risparmio gestito in immobili attraverso fondi immobiliari nel mondo e anche in Italia, dove è prevista una crescita del patrimonio del 10,5% nel 2022 fino a oltre 120 miliardi di euro, con 605 fondi attivi. Il Rapporto "I fondi immobiliari in Italia e all'estero" a cura di Scenari Immobiliari indica previsioni positive anche per il 2023 con oltre 630 fondi attivi e un patrimonio di 127 miliardi. A livello mondiale sono stati raggiunti 4.350 miliardi di euro di patrimonio (con un aumento annuo del 17%) di cui 1.530 miliardi in Europa (+7,3%).

"Anche nel 2022 - ha dichiarato il presidente di Scenari Immobiliari, Mario Breglia, presentando il Rapporto - il risparmio gestito in immobili ha dimostrato una ottima resilienza nonostante lo scenario post pandemico e le incertezze determinate da guerra e inflazione. Il mattone si conferma come un investimento anticiclico". "In dieci anni gli immobili detenuti dai fondi del Vecchio Continente hanno segnato apprezzamenti di valore pari a 2,6 volte", sottolinea Breglia.

"Come emerge dal nostro rapporto - ha aggiunto il direttore generale di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein - il ciclo espansivo dei fondi immobiliari del nostro Paese prosegue, con un peso del patrimonio gestito italiano sul resto dei veicoli europei che ammonta a oltre l'11%. Gli uffici sono l'asset class preferita e rappresentano il 58 % del totale del patrimonio gestito, mentre il retail si conferma al secondo posto con il 13%". (ANSA).