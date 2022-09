Superbonus: ingegneri, investiti 26,8 mld in ultimi 8 mesi

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Da gennaio ad agosto 2022 "gli investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici hanno raggiunto la cifra record di 26,8 miliardi di euro, che equivalgono a 29,5 miliardi di detrazioni a carico dello Stato".

Lo fa sapere il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinatore della Rete delle professioni tecniche Armando Zambranostime, elaborate dal Centro studi del suo Consiglio nazionale, sull'impatto economico determinato dalla spesa per l'agevolazione in edilizia negli ultimi 8 mesi. "Nel solo mese di luglio 2022 - va avanti - la spesa impegnata con il Superecobonus 110% è stata pari a 4,5 miliardi, a fronte di 1,8 miliardi di luglio 2021", mentre ad agosto 2022 "la spesa è stata pari a 3,2 miliardi, rispetto ai 2 miliardi del medesimo mese dell'anno precedente", conclude. (ANSA).