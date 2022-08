Mediobanca: club deal investitori rileva immobile da Kryalos

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Kryalos Sgr ha perfezionato la vendita del palazzo di via Montebello 18 nel cuore di Milano a un club deal di investitori istituzionali e individui privati coordinato da Mediobanca. Appartenente al fondo Arete (promosso da Blackstone e gestito da Kryalos), l'edificio si sviluppa su una superficie di oltre 30.000 metri quadrati su otto piani fuori terra ad uso uffici e due piani interrati. Kryalos Sgr continuerà a gestire l'immobile - in locazione a Intesa Sanpaolo - attraverso il neocostituito Fondo di Investimento Alternativo immobiliare Milan Trophy RE Fund 4, sottoscritto dal club deal coordinato da Mediobanca. Le banche finanziatrici hanno concesso un green loan, che ha lo scopo di finanziare un progetto "green", per l'acquisto dell'asset, che è stato di recente oggetto di un importante intervento di riqualificazione, che lo ha reso un asset di Grado A con certificazioni Leed Gold e Breeam In-Use Very Good. (ANSA).