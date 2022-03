Dovevivo continua espansione,acquisisce francese Chez Nestor

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - DoveVivo, la società italiana che prende in locazione appartamenti o complessi immobiliari, li ristruttura (se necessario) e li affitta a studenti e giovani lavoratori, rafforza ulteriormente il suo piano industriale annunciando una nuova acquisizione: Chez Nestor, leader francese del coliving con un portafoglio di oltre 1.300 posti letto in 6 città.

L'investimento strategico di 50 milioni di euro da parte di affiliate controllate dal fondo Starwood Capital Group, nel capitale di DoveVivo e le ultime due operazioni di M&A (a febbraio ha acquisito Altido) - sottolinea una nota - portano alla creazione di una delle maggiori piattaforme di gestione residenziale in Europa con 350 dipendenti, 2.500 proprietà, 13.000 posti letto, 400.000 metri quadrati gestiti, 1.4 miliardi di euro di patrimonio in gestione, in 40 destinazioni e 6 paesi (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito e Scozia).

