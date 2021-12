Welfare: Fondo Aristotele senior, 500 mld nel social housing

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Il primo progetto di partnership pubblico-privato tra Inps, Inarcassa (ingegneri e architetti) ed Enpap (psicologi) nel settore del 'senior living', attraverso lo sviluppo di residenze per la terza età in Italia", viene realizzato attraverso il fondo di gestione immobiliare dell'Istituto di previdenza pubblico Aristotele Sanità. E, si sottolinea in una nota congiunta dei tre Istituti, il Fondo, che diventa "Aristotele Senior, gestito da Fabrica Sgr, svilupperà un programma di investimenti da 500 milioni di euro, aperto ad ulteriori contributi di altri investitori istituzionali interessati a partecipare ad un'iniziativa a supporto del welfare, in linea con i target del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, in tema di sviluppo di infrastrutture sociali". Il Fondo, si evidenzia, "interamente partecipato dall'Inps e coadiuvato dalla Direzione Patrimonio e Investimenti, sin dalla sua costituzione nel 2005 ha impiegato le risorse dell'Inps in un piano nazionale di investimenti in edilizia universitaria, in istituti di ricerca e comparti con ricadute sociali come le residenze sanitarie assistite". Il piano di welfare del senior housing, recita ancora la nota, "esprime un nuovo concetto di residenzialità, con appartamenti dati in locazione ad anziani autosufficienti e forniti di servizi comuni, quali servizi sanitari, lavanderie, aree di uso comuni, assistenza e trasporti, ambienti per attività sportiva e ricreativa, eccetera. Il tutto inserito in località urbane, possibilmente di pregio, nel quale le persone possano godere di una buona qualità di vita". Il piano è stato presentato dai presidenti di Inps, Inarcassa ed Enpap, Pasquale Tridico, Giuseppe Santoro e Felice Damiano Torricelli. (ANSA).