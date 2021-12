Generali Real Estate acquisisce immobile New Station a Parigi

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Generali Real Estate annuncia l'acquisizion di New Station, un immobile ad uffici a Parigi nella zona di Montparnasse, accanto ad un investitore asiatico di primaria importanza che opera a livello globale. L'asset è stato acquisito per conto del fondo pan-europeo Generali Real Estate Core Plus gestito da Generali Real Estate, società di gestione del risparmio. Generali Real Estate agirà come asset manager dell'immobile.

L'immobile New Station, realizzato nel 1992 con buone caratteristiche tecniche, è composto da 9 piani fuori terra per una superficie complessiva di circa 27.500 metri quadrati, ed è locato a 6 conduttori.

Situato nel dinamico e centrale quartiere di Montparnasse, sulla riva sinistra della Senna, l'edificio beneficia della strategica vicinanza alla stazione ferroviaria di Montparnasse, uno dei principali snodi del trasporto pubblico di Parigi.

L'investimento conferma la centralità per Generali Real Estate della strategia di investimento nelle principali città gateway europee, selezionando asset di alta qualità.

"Siamo lieti di contribuire alla riqualificazione del business district di Montparnasse con questo investimento, che ci offre l'opportunità di investire a fianco di un importante investitore asiatico, mantenendo la responsabilità della gestione dell'asset", afferma Aldo Mazzocco, Head of Private Markets and Real Assets nella business unit Generali Asset & Wealth Management, e ceo di Generali Real Estate. (ANSA).