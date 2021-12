A Milano apre Corso Buenos Aires 59, nuova area shopping

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Corso Buenos Aires 59, la nuova destinazione per lo shopping, che occuperà l'area precedentemente nota come 'Corti di Baires', apre a dicembre 2021, in occasione dello shopping natalizio. Il progetto, ad uso misto residenziale e commerciale, è stato sviluppato da Mark Capital management, società che opera nel settore real estate, che ha riqualificato l'area ex 'Corti di Baires ' rimasta abbandonata per oltre 5 anni, all'angolo tra Corso Buenos Aires e Via Petrella.

La componente commerciale del progetto comprenderà 6 medie superfici per un totale di 8,000 metri quadrati, porterà nuovi brand tra cui Nike, Maisons du Monde, Esselunga e Decathlon.

Kryalos sgr ha agito in qualità di advisor di Mark in tutte le fasi del processo.

"Durante la pianificazione di Corso Buenos Aires 59, abbiamo attentamente considerato la zona e notato la mancanza di spazi commerciali ampi e versatili in quella che è una delle vie dello shopping più importanti di Milano", afferma Peter Evans, senior vice president di Mark.

"Ba59 nasce per dare una nuova linfa a Corso Buenos Aires, via principale per il commercio milanese. L'imponenza e l'ambizione del progetto si sono tramutate in breve tempo in realtà riscontrando l'interesse di alcuni dei più importanti brand internazionali, nonostante il periodo pandemico e le relative restrizioni", evidenzia Giambattista Camellini, Partner and Managing Director Retail Advisory by Rustioni & Partners.

