Via a riqualificazione del Palazzo della Famiglia Borghese

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Riqualificare l'importante edificio storico e al tempo stesso, valorizzando l'originaria funzione residenziale, contribuire al rilancio di un'importante porzione del centro storico romano". Questa la sintesi della conferenza stampa che Sidief (Banca d'Italia), proprietaria dello storico Palazzo della Famiglia Borghese, ha organizzato a Roma per presentare il progetto.

La conclusione dei lavori è prevista a fine 2025. Sidief sosterrà un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro e ha già avviato il percorso di partnership pubblico - privato, in stretta collaborazione con la Soprintendenza e il Comune di Roma. Sidief, a fine 2020, ha indetto una gara per l'affidamento della progettazione integrata del Palazzo poi aggiudicata al raggruppamento che vede nel ruolo di mandataria la società Patricia Urquiola S.p.A. Il progetto prevede la valorizzazione dell'intero complesso, mantenendo la destinazione prevalentemente residenziale. È prevista una riqualificazione completa dell'involucro del fabbricato, dalle facciate, alla corte interna, agli spazi comuni, compatibilmente con le esigenze di tutela monumentale. Le residenze saranno destinate alla locazione. (ANSA).