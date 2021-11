Immobiliare: investimenti +2% a 5,4 miliardi in 9 mesi

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Sono saliti del 2% i grandi investimenti immobiliari nei primi 9 mesi dell'anno, che hanno raggiunto quota 5,4 miliardi di euro. E' quanto risulta a Jll, attiva nei nei servizi di consulenza nel mercato del 'real estate'. Con 144 operazioni di investimento registrate il mercato "si mantiene dinamico", spiegano in Jll, principalmente grazie al settore degli uffici, che "si conferma il principale target degli investitori". Seguono la logistica, che ha toccato un nuovo massimo storico, il 'living' e i comparti 'alternative' ed 'healthcare'.

In particolare gli uffici hanno rappresentato il 35% degli investimenti totali con una quota di 2 miliardi di euro, cresciuta del 14% e 16 operazioni in più rispetto al 2020.

(ANSA).