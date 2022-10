Poste: con Prestito BancoPosta concorso "Prestiti vincenti"

Fino al 12 ottobre 2022 è possibile partecipare al concorso "Prestiti Vincenti" per vincere uno tra i premi messi in palio da Poste Italiane: una ;Jeep Renegade Plug-In Hybrid 1.3 Turbo Phev Limited di colore nero; oppure una delle 40 card "Per te Mobilità" da 1.000 euro ciascuna, spendibili in buoni benzina Q8, biglietti Trenitalia, gift card Urbi. E' quanto si legge in una nota di Poste Italiane che spiega come "per partecipare al 'Concorso Prestiti Vincenti' i clienti dovranno ;fare richiesta presso gli uffici postali di un Prestito BancoPosta, ad esclusione del Mini Prestito e del Prestito BancoPosta online; registrarsi al concorso, accedendo al sito https://www.poste.it/concorso-prestiti-vincenti.html, cliccare su 'Partecipa al concorso' ed effettuare il login con le credenziali di accesso a MyPoste, quindi prendere visione dell'Informativa Privacy ed effettuare l'accettazione del regolamento". Il Prestito BancoPosta che determinerà la partecipazione al concorso, spiega Poste, dovrà risultare erogato alla data dell'estrazione finale. Sono esclusi i dipendenti e i pensionati del Gruppo Poste Italiane e i titolari di Conto corrente base BancoPosta. Le due estrazioni saranno effettuate al termine del concorso ed entro il 30 novembre 2022, alla presenza di un notaio, conclude la nota di Poste.