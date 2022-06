Poste: contenuti multimediali per conoscere la blockchain

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La tecnologia blockchain è in costante evoluzione, sia nei modelli che nelle possibilità di applicazioni pratiche, rendendosi sempre più integrabile in aziende e amministrazioni pubbliche. Poste Italiane ha realizzato tre podcast in cui gli esperti aziendali, che seguono i progetti di innovation strategy, illustrano la tecnologia partendo dalla sua struttura, passando per il percorso di una transazione. Tanti i vantaggi presentati: rispetto a una rete tradizionale, con unico data base, la presenza di un registro distribuito costituisce una delle garanzie dell'integrità del ledger: più è distribuita una blockchain più è sicura. Molte inoltre le evoluzioni in corso, che mirano a innovare processi e servizi attraverso progettazione e sviluppo di un ecosistema basato su tecnologie di tipo Registri Distribuiti, in linea con quanto si sta realizzando nell'ambito della European Blockchain Partnership. È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di Educazione Digitale al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell'anno. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. (ANSA).