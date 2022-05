Poste porta a domicilio i servizi di aziende e P.a.

Pubbliche amministrazioni e aziende che intendono raggiungere clienti e cittadini direttamente a domicilio possono farlo tramite Poste Interactive, soluzione di Poste Italiane che attraverso la rete capillare di oltre 30.000 portalettere consente di effettuare consegne, ritirare documenti, contratti e oggetti, come ad esempio modem e carte Sim con riconoscimento del destinatario. È possibile anche chiudere contratti a distanza per conto di aziende di telecomunicazioni e utilities, oltre che coprire la logistica dell'ultimo miglio. Poste Interactive, si legge in una nota dell'azienda, "può essere utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni per semplificare l'accesso dei cittadini. È un servizio integrato e modulare, che prevede componenti base e un set di funzionalità aggiuntive. E' possibile scegliere le componenti di cui si ha bisogno che vengono codificate in un QRcode riportato sugli invii, contenente le istruzioni che saranno eseguite grazie a un sistema di workflow management implementato sul palmare del portalettere".