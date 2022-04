Risparmio gestito: nel 2021 cresce ancora il patrimonio

(ANSA) - ROMA, 08 APR - L'industria italiana del risparmio gestito chiude il 2021 in rialzo, grazie a flussi di nuova raccolta pari a 23,2 miliardi di euro nel corso dell'ultimo trimestre: un dato che ha portato il comparto a raggiungere la soglia complessiva dei 93 miliardi di sottoscrizioni nell'intero anno, il risultato migliore dal 2017. Per quanto riguarda Poste italiane, spiega l'azienda in una nota, con BancoPosta Fondi SGR mantiene la 5a posizione del ranking, con un patrimonio complessivo di circa 119 miliardi di euro. Questo slancio della raccolta, unito all'andamento positivo dei principali mercati nell'anno appena trascorso, ha portato il patrimonio gestito dall'industria a toccare un nuovo record a quota 2.594 miliardi di euro, in crescita di 50 miliardi rispetto alla fine del terzo trimestre dell'anno scorso. Come hanno dimostrato i dati pubblicati da Assogestioni, nell'ultima mappa trimestrale del risparmio gestito a fare la parte del leone e a trainare la raccolta anche del quarto trimestre sono stati i fondi aperti, che hanno registrato un saldo positivo di circa 13 miliardi di euro, con un patrimonio gestito che, a fine dicembre, si è attestato a 1.273 miliardi di euro, continuando il trend di crescita intrapreso durante tutto il 2021. (ANSA).