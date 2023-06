Ricci (Sace), supporto alle start-up per la loro crescita

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Le startup sono il futuro del Made in Italy: non solo perché cresceranno e diventeranno imprese mature ma soprattutto perché sono il fulcro dell'innovazione, un asset che è e sarà sempre di più motore dell'economia". Lo ha dichiarato l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, in una nota diffusa a margine di 'Sios23 Summer: Insieme', evento per il mondo delle startup e delle PMI innovative "una platea di oltre 15.000 imprese che come Sace vogliamo supportare nella crescita in Italia e nel mondo", ha detto Ricci.

"Essere qui oggi - ha continuato Ricci - per noi significa metterci all'ascolto e dialogare con un segmento strategico per lo sviluppo del nostro Paese". "Chi innova esporta di più - ha aggiunto -ed esporta meglio. Abbiamo calcolato, nel nostro ultimo Rapporto sull'export presentato pochi giorni fa, che l'innovazione triplica le opportunità di crescita delle esportazioni: e se consideriamo che l'export è a sua volta un moltiplicatore di crescita e di opportunità, ecco perché siamo convinti che insieme alle start-up e alle imprese innovative possiamo avere impatti esponenziali per tutti noi". (ANSA).