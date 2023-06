Fisco: Finanzieri scoprono nel Rodigino un evasore totale

(ANSA) - ROVIGO, 01 GIU - La Guardia di Finanza di Rovigo ha individuata un'attività commerciale, operante nel settore della produzione lattiero casearia, che non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, risultando quindi evasore totale.

Nel corso del controllo è emerso anche che l'imprenditore produceva e commercializzava prodotti caseari senza alcuna autorizzazione, oltre che non in regola dal punto di vista della normativa igienica. Non solo le consegne dei prodotti, ovviamente senza alcun documento fiscale, venivano eseguite con un mezzo non idoneo e senza alcuna cura, e quindi con gran pericolo per la salubrità pubblica, ma le merci non presentavano alcuna delle indicazioni previste che ne consentissero la tracciatura nelle varie fasi della produzione e della commercializzazione.

Anche il successivo controllo ai locali di produzione ha fatto emergere la loro non conformità alle norme. Al termine dei riscontri, ai quali hanno partecipato anche i funzionari del Servizio Veterinario della Ulss 5 Polesana, i finanzieri della Tenenza di Loreo, supportati da quelli della Tenenza di Adria e diretti dal Gruppo di Rovigo, hanno sottoposto a vincolo cautelare sanitario un centinaio di prodotti caseari di vario genere (ricotte, formaggi freschi) per un totale di circa un quintale. Sono stati successivamente distrutti presso una azienda autorizzata. (ANSA).