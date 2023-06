Confcommercio, 'possibile che il Pil 2023 cresca oltre l'1%'

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Nonostante qualche inciampo sulla produzione industriale e una dinamica non brillante dei consumi, si può cominciare a immaginare di superare senza troppe difficoltà l'1% del Pil nella media del 2023", stima l'ufficio studi di Confcommercio commentando i dati diffusi oggi dall'Istat sull'occupazione ad aprile.

"Dalla fine della fase più critica della pandemia, il mercato del lavoro, in linea con una ripresa economica d'intensità imprevedibile e imprevista, ha mostrato costanti miglioramenti", ed "in questo contesto, sostanzialmente positivo - rileva Confcommercio -, segnali di moderata preoccupazione emergono dal lato della componente autonoma dell'occupazione. I piccoli segnali positivi registrati negli ultimi mesi non attenuano le difficoltà di questo segmento dell'occupazione, nel confronto con dicembre 2019, si è ridotto di 173mila unità e non sembra aver ancora intrapreso in modo strutturale la via del recupero".

