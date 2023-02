Infrastrutture: incontro tra assessore Baldelli e Bordoni (Cna)

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - Moreno Bordoni, segretario regionale della Cna Marche, ha incontrato in Regione l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, che ha illustrato i principali Dossier aperti nelle Marche: grandi arterie stradali come la Fano-Grosseto, che si vuole interamente a 4 corsie con l'adeguamento della prima canna della Galleria della Guinza, il completamento della Quadrilatero nei tratti tra Fabriano e Muccia e la Pedemontana delle Marche, con il suo sistema di intervallive, che dovrebbe collegare San Marino e Sarsina in Romagna a Teramo fino all'A 4 L'Aquila-Roma, fino alla Salaria. Sul tavolo anche la questione annosa della Terza Corsia dell'A 14 a sud di Porto Sant'Elpidio, la valorizzazione del triangolo logistico Porto-Aeroporto-Interporto, l'Anello Ferroviario delle Marche che dovrebbe collegare senza interruzioni Ascoli Piceno con la provincia di Pesaro Urbino, il sistema di ciclovie e, infine, le opere di edilizia ospedaliera e sanitaria e di edilizia scolastica. Un incontro che testimonia, secondo Baldelli, "la stretta collaborazione tra la Regione Marche con la filiera istituzionale dei territori e con quella delle categorie professionali ed economiche". "Abbiamo posto all'assessore Baldelli, in particolare la questione A14 per il sud delle Marche e quella della Fano-Grosseto - il commento di Bordoni -. In entrambi i casi sono anni che si attendono soluzioni e su questo Baldelli ha garantito il suo impegno. Come sui ritardi per quanto concerne le infrastrutture immateriali telematiche e la banda larga, ancora assente in molte aree interne delle Marche. Con l'Assessore Baldelli continueremo a confrontarci in uno sforzo sinergico per rendere le Marche sempre più attrattive per gli investimenti e per gli insediamenti produttivi. Perché diventi una regione dove è bello vivere e fare impresa" ha concluso. (ANSA).