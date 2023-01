Benzina: Trasportatori Cna, necessarie misure urgenti

(ANSA) - VENEZIA, 12 GEN - "Sono necessarie misure urgenti che producano immediati effetti di abbassamento del costo dei carburanti". Lo afferma in una nota il presidente Cna Fita Veneto, che rappresenta i trasportatori regionali, Paolo Fantinato.

"In attesa che il Governo metta in essere manovre antispeculative e misure ad hoc per il settore - prosegue Fantinato - per le quali siamo a disposizione fin da ora per proposte concrete che non vadano ad incidere solamente sulle casse dello Stato, le imprese non possono resistere a lungo e rischiano la chiusura. Il taglio delle accise al momento rimane la misura più immediata per risolvere questa situazione di emergenza, nell'attesa che appunto il Governo proceda".

Fantinato chiede "una misura straordinaria. Abbiamo bisogno di un maggior stanziamento di risorse e di una maggiore stabilità dei prezzi, non possiamo svegliarci ogni giorno con l'ansia di trovare prezzi alla pompa sempre diversi e sempre più alti, così diventa impossibile programmare la nostra attività e preventivare i nostri costi aziendali". (ANSA).