Istat: aumenta il reddito famiglie, ma cala il risparmio (2)

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Il potere d'acquisto delle famiglie si è mantenuto in lieve crescita nonostante l'aumento del livello dei prezzi. Il forte aumento della spesa per consumi finali registrata nel trimestre ha rafforzato il sentiero di discesa della propensione al risparmio, che è scesa a livelli inferiori rispetto al periodo pre-covid". E' il commento dell'Istat evidenziando poi che "sono risultati sostanzialmente stabili la quota di profitto e il tasso di investimento delle società non finanziarie".

La quota di profitto delle società non finanziarie, stimata al 39,8%, è rimasta infatti invariata rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie è diminuito di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, portandosi al 25,0%. (ANSA).