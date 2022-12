Avvocati:Anf, riforma previdenza sia sostenibile e equa

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "La riforma previdenziale della professione forense conduca ad un cambiamento sostenibile, calibrato per avere costantemente in equilibrio i conti e assicurare future pensioni dignitose, commisurate all'attività svolta". L'auspicio è dell'Associazione nazionale forense, secondo cui "anche in questo modo la classe degli avvocati dimostra di affrontare il cambiamento necessario della professione per far fronte alle esigenze e alle sfide che i tempi attuali impongono".

"Ora attendiamo che il Regolamento sulla previdenza degli avvocati, del quale abbiamo appreso parte dei contenuti solo ieri, sia approvato dai ministeri che vigilano sulla Cassa, pronti a dare il nostro supporto in virtù delle migliaia di Avvocati che ANF rappresenta. Sin dalle prime indicazioni di ieri, infatti, riteniamo che ci siano alcuni aspetti da modificare e siamo certi che la Cassa Forense sia pronta ad ascoltare la voce di molti Avvocati" afferma il segretario generale Giampaolo Di Marco.

"Equità e sostenibilità - continua Di Marco - sono i principi cardini di un sistema previdenziale di una professione che, come ha giustamente ricordato ieri il Ministro Nordio, è una delle tre gambe della giurisdizione insieme al giudice e al pubblico ministero, rinnovando l'auspicio di una assoluta e leale collaborazione con la categoria. Bene dunque che vi sia spirito costruttivo che guarda al futuro, mettendo in sicurezza i conti, e confronto aperto a tutti per migliorare il funzionamento della macchina della giustizia, ma sia consentita maggiore partecipazione alle modifiche prima che le riforme entrino a regime". (ANSA).