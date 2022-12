Pensioni: Fondo Fon.Te, adesioni crescono 4% l'anno

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Oltre 39mila aziende associate, 255mila iscritti, 5 miliardi di patrimonio in gestione e un tasso annuo di crescita di adesioni che si è attestato al 4%.

Sono i numeri del Fondo Fon.Te., il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del Terziario, che oggi ha presentato la Prima Relazione Annuale. Mensilmente il Fondo eroga in media 2.000 prestazioni.

"Dinnanzi a un sistema pensionistico pubblico, il primo pilastro, che è in difficoltà il secondo pilastro appare fondamentale per un trattamento dignitoso per ogni lavoratore.

Il sistema complementare ha ben retto agli effetti della crisi pandemica e anche per questo deve continuare percorso di rafforzamento strutturale. Quello della previdenza complementare è un tema che sta diventando centrale anche nel dibattito politico", ha affermato il Presidente del Fondo Fon.Te Maurizio Grifoni.

"Negli ultimi 5 anni - ha aggiunto - il patrimonio del fondo è cresciuto costantemente, grazie ai flussi contributivi e all'esito dell'attività finanziaria. I rendimenti dei comparti registrano dati più che positivi, con performance anche sopra la media". (ANSA).