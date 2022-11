Fisco: Ocf, bene Agenzia Entrate su attenzione a privacy

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Importante e opportuno provvedimento della Agenzia delle Entrate a tutela della riservatezza degli assistiti degli Avvocati: con provvedimento numero 433608, indicante Regole Tecniche di Fatturazione Elettronica, si prevede che per quanto riguarda le fatture emesse da soggetti che operano nel settore legale, le informazioni contenute nella descrizione dell'operazione, data la loro delicatezza, saranno memorizzate in modalità cifrata al fine di impedire la lettura degli stessi, in caso di accessi non autorizzati". A evidenziarlo è il Coordinatore dell' Organismo congressuale forense, Mario Scialla.

"Questo provvedimento -osserva- riserva la giusta attenzione e un corretto rispetto per la privacy degli assistiti degli Avvocati che possono trarre nocumento dal far trapelare all'esterno, ad esempio, l'esistenza di un processo penale a loro carico. Interventi di questo tipo vanno lodati in quanto consentono concretamente il rispetto del dovere di riservatezza dell'Avvocato e di salvaguardia degli interessi del proprio assistito". (ANSA).