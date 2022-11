Black friday: Confesercenti Liguria, danneggerà negozi vicinato

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - "Il Black friday non è un evento funzionale ai negozi di tradizione, la cui filosofia non potrà mai essere la rincorsa al prezzo più basso che è, invece, la sola cosa su cui puntano davvero la grande distribuzione e l'e-commerce".

Francesca Recine, presidente Fismo Confesercenti Liguria, attacca il Black Friday dopo il sondaggio condotto proprio da Confesercenti che a fronte dei 12,7 milioni di italiani pronti ad approfittare degli sconti solo il 29 % acquisterà in un negozio di vicinato.

"I negozi al dettaglio offrono qualità nel servizio e differenziazione del prodotto, affidabilità e presenza sul territorio: è questa la nostra cifra ed è su questo piano che vogliamo continuare a confrontarci, anche per avere quei margini di guadagno non solo legittimi, ma indispensabili per restare sul mercato e continuare a proliferare, a fronte di costi sempre più alti e dell'esplosione delle bollette - ha aggiunto-. In questo contesto un evento come il Black Friday, estraneo alla nostra cultura e che ci siamo ritrovati fra i piedi un po' come Halloween, è totalmente controproducente".

L'acquisto attraverso l'e-commerce secondo Confesercenti danneggerà la rete retail fisica. Il Black friday è infatti configurato soprattutto come evento online e verrà utilizzato già per gli acquisti dei regali di Natale. Secondo il sondaggio infatti il 57% di chi comprerà durante il Black friday lo farà già in vista del 25 dicembre tanto che circa 1,9 miliardi di euro di spesa saranno dedicati proprio ai regali per le feste.

