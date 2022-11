Fisco: Leo, obiettivo legislatura è ridurre le tasse

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "La prospettiva è di ridurre gradualmente le tasse, lo faremo nella legislatura". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, in conferenza stampa sulla manovra. L'ottica, ha spiegato, è quella di "una revisione strutturale del sistema impositivo", e in particolare dell'Irpef che "è un po' a macchia di leopardo" con aliquote che "non rispettano la progressività". (ANSA).