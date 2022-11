Ocse: inflazione Italia sale all'8,9% a settembre

(ANSA) - PARIGI, 03 NOV - L'inflazione dell'Italia è cresciuta all'8,9% nel mese di settembre 2022 contro l'8,4% di agosto: è quanto si legge nei dati pubblicati oggi dall'Ocse, l'organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale con sede a Parigi. Nell'insieme della zona Ocse, l'inflazione è cresciuta al 10,5% a settembre dopo il 10,3% di agosto, sottolinea l'organismo, precisando che livelli di inflazione a due cifre sono stati registrati a settembre in ben 19 dei 38 Paesi dell'Ocse. I tassi più elevati sono stati osservati in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Turchia (superiori al 20% per l'insieme di questi Paesi). Anche escludendo l'alimentazione e l'energia, l'indice dei prezzi al consumo è continuato a crescere a settembre nell'insieme della zona Ocse, per raggiungere il 7,6%. Sempre a settembre, l'inflazione nei Paesi del G7 è aumentata al 7,7%, dopo il 7,5% di agosto. Questo aumento si è verificato nonostante il calo dell'inflazione dei prezzi energetici in tutti i Paesi del G7, ad eccezione della Germania. Secondo l'organismo parigino, l'inflazione dei prezzi dell'alimentazione e dell'energia ha nuovamente rappresentato il "principale motore" inflazionistico in Germania, Francia, Italia e Giappone. Nella zona euro, l'inflazione è salita a settembre al 9,9%, contro il 9,1% di agosto. (ANSA).