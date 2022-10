Lavoro: Ocse-Randstad, occupazioni digitali 12% annunci online

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Il 12% degli annunci di lavoro online in Italia riguarda le cosiddette 'occupazioni digitali'.

E' quanto si legge nel rapporto realizzato dall'Ocse in collaborazione con Randstad, basato su 417 milioni di annunci di lavoro postati online in 10 Paesi nell'ultimo decennio.

Le offerte più diffuse riguardano sviluppatori, programmatori e ingegneri del software, che valgono quasi la metà delle occupazioni digitali in Italia (44%). Non mancano Data Analyst/Administrator (21%), Ict e HR manager o marketing specialist (21%) e addetti al data entry e tecnici ICT (15%).

Italia e Spagna hanno la percentuale più alta di annunci che riguardano occupazioni digitali, pari al 12% del totale delle offerte di lavoro presenti sul web. Seguono Olanda, Singapore e Regno Unito (11%), Germania (10%), Belgio (9%), Usa e Francia (7%), Canada (6%). (ANSA).