Governo: attuari, urge 'task force' rischi economico-sociali

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il nuovo governo, guidato da Giorgia Meloni, crei quanto prima una 'task force' per "i rischi sistemici, quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici". E gli attuari, "valutatori dell'incertezza per professione, mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche per la gestione preventiva" di questi grandi pericoli. Questo il messaggio che la categoria lancia all'Esecutivo, con la presidente del Consiglio nazionale Tiziana Tafaro che apre, in questi minuti, il congresso a Roma per gli 80 anni della categoria. (ANSA).