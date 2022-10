Istat: ruolo chiave reddito cittadinanza durante pandemia

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Tra le misure preesistenti di contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza (RdC) ha assunto durante la pandemia "un ruolo chiave". Lo sostiene l'Istat nel suo Report sui redditi delle famiglie nel 2020-2021 sottolineando che nell'anno dell'esplosione dell'emergenza sanitaria, si stima che il RdC abbia raggiunto oltre 1,3 milioni di famiglie (il 5,3% del totale), con un beneficio annuo di 5.216 euro pro capite. Questa quota sale al 15,2% per le famiglie del quinto più povero e al 6,1% per quelle del secondo quinto .

Il 10,7% delle famiglie residenti nel Mezzogiorno ha ricevuto almeno una mensilità del RdC, quota di gran lunga superiore a quella registrata nel Nord-est (1,7%), nel Nord-ovest (2,9%) e nel Centro (3,6%). Le famiglie con 5 o più componenti ne hanno usufruito in misura maggiore, 10,9% contro 5% delle altre. Circa il 10% delle famiglie con almeno un componente straniero ha percepito il RdC, quota doppia rispetto alle famiglie formate da soli cittadini italiani. (ANSA).