Fisco: simulazione flat tax Cisl Veneto, "penalizza fragili"

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - L'applicazione di una Flat Tax così come viene descritta nelle proposte di alcune forze politiche andrebbe a penalizzare i contribuenti appartenenti alle fasce inferiori di reddito. La conclusione deriva da una simulazione effettuata dalla Cisl regionale del Veneto e presentata oggi alla stampa, a Mestre (Venezia).

Lo studio è stato eseguito sulle 362 mila dichiarazioni dei redditi, pari al 21,1% di quelle prodotte in Veneto, elaborate dai 150 sportelli Caf distribuiti sul territorio, ritenute un "campione significativo a rispecchiare il tessuto economico e sociale della regione". Il 33,2% dei contribuenti ha dichiarato redditi al di sotto dei 15 mila euro, importi che vanno ad aumentare fino alla fascia 45-50 mila euro in cui l'aliquota si riduce all'1%. Delle dichiarazioni esaminate il 38,2% è dato da quelle dei pensionati e la presenza degli over 70 è visibilmente prevalente (sono più di 45 mila) nella fascia di reddito inferiore. Anche limitando l'osservazione all'area delle persone di età compresa fra i 30 ed i 60 anni, quindi in piena età da lavoro, i redditi inferiori ai 15 mila euro sono la maggioranza e toccano il 27,2%. Se la distinzione viene compiuta per sesso, inoltre, in questa fascia le donne sono il 75,3% e la componente femminile è prevalente rispetto a quella maschile solo per i redditi fra i 15 ed i 20 mila euro. Lo studio della Cisl evidenzia che l'imposta reale media applicata a tale campione è del 15,95%, passando dal 4,89% per chi non arriva ai 15 mila euro e sale fino al 30,48% oltre i 50 mila. Considerando però i soli redditi inferiori ai 25 mila euro, per i quali l'imposizione è oggi gà inferiore al 15%, si riscontra che essi rappresentano quasi il 72% della platea, e per essi, dunque, una tassazione piatta così come proposta rappresenterebbe una penalizzazione, mentre la misura andrebbe a vantaggio di quel 28% percettore di retribuzioni superiori. (ANSA).