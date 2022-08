Superbonus: Orlando, bene idea Inail di 'focus' nei cantieri

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Pollice in su del ministro del Lavoro Andrea Orlando all'intenzione dell'Inail, espressa stamattina dal direttore generale dell'Istituto Andrea Tardiola, di effettuare da settembre un 'focus' nei cantieri, realizzando un'analisi dell'andamento del fenomeno infortunistico, legato a quella che ha definito "un'esplosione delle attività" grazie alle agevolazioni, in particolare al Superbonus 110%. "Possiamo fare questo lavoro, alla luce di una crescita delle ispezioni in questo comparto: rispetto allo scorso anno, infatti, le ispezioni nell'edilizia sono salite del 36%" ed è possibile agire in tale direzione pure "alla luce di una normativa che ci dà anche qualche paletto in più. Abbiamo posto come condizione al rilascio del Superbonus 110% l'applicazione dei contratti comparativamente maggiormente rappresentativi, che sono i contratti che garantiscono un livello di formazione per la sicurezza più alto", afferma il ministro. "Quindi - continua - è un 'focus' che può anche dirci quali ulteriori passaggi possono essere necessari in questa direzione. Noi avevamo previsto anche una norma che stabiliva il contrasto alle ipotesi di 'scatole cinesi' che si vengono a determinare con la nascita di imprese che, spesso, sono soltanto finalizzate ad accaparrare il contributo pubblico. Speriamo - conclude Orlando - che questa norma trovi al più presto spazio in un provvedimento". (ANSA).