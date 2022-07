Abi: Colombani (First),in contratto spazio a partecipazione

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Il nuovo contratto nazionale dei bancari dovrà mettere al centro le lavoratrici ed i lavoratori attraverso modelli organizzativi condivisi tra le parti secondo una logica fortemente partecipativa". E' quanto afferma il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani secondo cui "è in questo modo che sarà possibile garantire il ruolo sociale delle banche come ha evidenziato il Presidente Antonio Patuelli nella sua relazione davanti all'Assemblea dell'Abi".

"È condivisibile - aggiunge - il richiamo di Patuelli ad un sistema di valori forti, ancorato alla responsabilità sociale, che sappia coniugare le ragioni dello sviluppo con quelle della tutela e della crescita professionale dei lavoratori, nella convinzione che un sistema bancario, se eticamente orientato, è meno esposto alla crisi".

"In quest'ottica è inoltre di fondamentale importanza, come ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel suo intervento, che le banche tengano conto dei cambiamenti climatici nei loro modelli di business e nei loro piani, in modo da prevenire perdite rilevanti sui crediti ed orientare i finanziamenti verso le attività che si caratterizzano per una maggiore sensibilità ambientale": (ANSA).