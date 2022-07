Morto a 64 anni direttore LegaCoop Marche Grossetti

(ANSA) - ANCONA, 06 LUG - Stroncato da un malore improvviso a 64 anni Fabio Grossetti, direttore di Legacoop Marche, di Rotella (Ascoli Piceno), che si è sentito male mentre stava uscendo di casa. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. I funerali si svolgeranno domani alle ore 17 con rito cattolico presso la Chiesa Chiesa San Lorenzo di Rotella.

"La scomparsa di Fabio Grossetti, - scrive in una nota la consigliera regionale del Pd Manuela Bora - così improvvisa e inaspettata, addolora tutto il mondo della cooperazione, la comunità di Legacoop Marche e tutte le persone che lo hanno conosciuto. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia: siamo tutti sconvolti per questo lutto terribile". "Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Fabio come interlocutore competente, saggio ed equilibrato negli anni in cui sono stata assessora regionale alla cooperazione nella Giunta Ceriscioli. - ricorda Bora - Fabio ha guidato per anni Legacoop Marche svolgendo il ruolo di direttore generale: è stato una colonna portante dell'intero sistema cooperativo che conosce meglio di chiunque altro. Lo caratterizzava una enorme umanità: - scrive ancora la consigliera regionale dem - sempre generoso, appassionato, mai arrogante o supponente nonostante la sua smisurata esperienza maturata sul campo. Ci mancherà moltissimo".

"La scomparsa improvvisa di Fabio Grossetti ci lascia tutti attoniti. - scrive il Gruppo dem in Consiglio regionale - Perdiamo un uomo buono, generoso, stimato e amato trasversalmente. Un vero pilastro della cooperazione nella nostra regione, da anni alla guida di Legacoop Marche che, durante la sua gestione, è stata leader e modello di uno sviluppo sostenibile, di una prosperità equa, capace di dare priorità al benessere dei lavoratori e alla qualità dei servizi.

Porgiamo alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze".

(ANSA).