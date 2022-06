Fisco: Lega, giochi da spiaggia esclusi da tassazione

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Grazie ad un emendamento al dl Pnrr approvato al Senato, presentato dal sottosegretario Federico Freni, i biliardini sono salvi. Si escludono, così, anche una serie di giochi dagli obblighi previsti per quelli con vincite a premi. Una vera e propria vittoria della Lega a tutela non solo dei giochi tradizionali della cultura italiana, ma anche di tutti i balneari, gli oratori e i circoli ricreativi che non vedranno più recapitarsi una multa per un semplice 'calcio balilla'". Lo dichiara il deputato della Lega Daniele Belotti.

