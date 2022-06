Fisco: Agenzia Dogane, niente è cambiato su tassa biliardini

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - L'Agenzia delle Dogane "ha sempre operato con l'intento di garantire il parco macchine esistente e il suo corretto esercizio. Sotto l'aspetto tributario, tali apparecchi sono assoggettati, da oltre venti anni, all' imposta sugli intrattenimenti. Nulla è cambiato con la nuova regolamentazione ed è quindi oggettiva l'inesattezza delle informazioni riportate sui media". Lo chiarisce in una nota ufficiale l'Agenzia delle Dogane, che sottolinea "di non aver ancora avviato attività ispettive sul territorio per le verifiche in materia di biliardini e giochi affini, perchè "diversi organi di stampa nelle ultime ore riportano notizie destituite di fondamento sulla regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro tra cui biliardini e calcio balilla".

Nei mesi di maggio e giugno del 2021, continua la nota, "questa Agenzia ha adottato regole tecniche e amministrative per la produzione e l'installazione di tali apparecchi, nei luoghi aperti al pubblico, dando semplicemente attuazione ad una norma di legge dell'anno 2012". L'attuazione della legge del 2012 "produce, automaticamente, l'assoggettamento di tali apparecchi a obblighi di certificazione e di rilascio di titoli autorizzatori. Questi obblighi sono previsti da norme entrate in vigore fin dal 2000".

Quindi l'Agenzia si è semplicemente limitata "a dare attuazione ad una norma di legge consentendo la regolarizzazione di oltre 85mila apparecchi attraverso la semplice compilazione di una autodichiarazione" e "la norma in discussione in Parlamento, che permette di semplificare le procedure ed eliminare anche i biliardini dagli obblighi posti dalle citate leggi, è stata più volte, proposta dall'Amministrazione finanziaria quale organo tecnico dando nel contempo sempre il proprio parere istruttorio favorevole ad interventi normativi aventi analogo fine". (ANSA).