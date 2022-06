Bcc: in Lombardia depositi a 35,4 miliardi (+10,9%) (2)

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Riguardo ai settori di destinazione del credito a dicembre 2021 gli impieghi lordi erogati alle famiglie ammontavano a circa 8,6 miliardi di euro, oltre 15 miliardi di euro sono stati destinati invece a microimprese e imprese del territorio lombardo.

Chi ha maggiormente beneficiato del supporto delle BCC lombarde sono state le attività manifatturiere (27%), poi quelle di tipo commerciale (17%) e il comparto costruzioni (14%). Gli impieghi destinati all'agricoltura (pari al 9,3% dei finanziamenti erogati dalle BCC lombarde) rappresentano quasi il 18,5% della quota di mercato regionale. Nel corso del 2021, inoltre, è migliorata la qualità del credito, con la prosecuzione del processo di riduzione delle esposizioni deteriorate e di aumento dei tassi di copertura: in netta diminuzione, rispetto all'anno precedente, i crediti deteriorati (-28,1%); risultati ancora più significativi sul fronte delle sofferenze, con un'ulteriore diminuzione del 33,5%. Sul fronte reddituale si registra un utile netto complessivo superiore ai 120 milioni di euro in crescita del 13%.

Trend positivi che stanno avendo conferma anche nei primi mesi del 2022, nonostante l'attuale incertezza dovuta al quadro geopolitico internazionale e le relative ricadute economiche.

"Con il 2021 si è chiuso di fatto simbolicamente, per i Gruppi Bancari Cooperativi, il primo vero triennio di lavoro post riforma e il primo triennio di lavoro della nuova Federazione - commenta Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle BCC - la principale sfida per il futuro resta quella di veder riconosciute, anche a livello europeo, le caratteristiche peculiari dei Gruppi Bancari Cooperativi". (ANSA).